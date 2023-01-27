«Темноволосая, как Киркоров»: Анастасия Стоцкая засняла свою подросшую дочку в нежном платье в горошек

У Анастасии растут дети. Она растит сына Александра, которому 11 лет, а также пятилетнюю дочку Веру. Обычно певица редко показывает наследников. Она не раз сталкивалась с подозрениями, что они родились от Филиппа Киркорова. Стоцкая ранее опровергла домыслы народа.

26 января артистка решила опубликовать домашние фото. Она засняла малышку, которая была в белом воздушном платье в горох. Девочка сидела на полу у большого кукольного домика.

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