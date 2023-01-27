«Темноволосая, как Киркоров»: Анастасия Стоцкая засняла свою подросшую дочку в нежном платье в горошек

Анастасия Стоцкая уже много лет выступает на сцене. Певица продолжает строить карьеру. Однако она давно не выпускала новых треков. Артистка регулярно играет в мюзиклах. Порой и на красных дорожках ее редко можно увидеть. Звезда свободное время посвящает семье. В 2019 году она рассталась с бизнесменом Cергеем Абгаряном.
У Анастасии растут дети. Она растит сына Александра, которому 11 лет, а также пятилетнюю дочку Веру. Обычно певица редко показывает наследников. Она не раз сталкивалась с подозрениями, что они родились от Филиппа Киркорова. Стоцкая ранее опровергла домыслы народа.
26 января артистка решила опубликовать домашние фото. Она засняла малышку, которая была в белом воздушном платье в горох. Девочка сидела на полу у большого кукольного домика.
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Анастасия Стоцкая. Фото: соцсети звезды
«Чудесный кукольный домик приехал к нашей маленькой принцессе Верочке. Невероятная нежная красота из экологичных материалов, с гипоаллергенной краской и настоящими обоями. Продумана каждая деталь, чтобы играть в куклы можно было словно по-настоящему!» – написала звезда.
Поклонники восхитились дочкой Стоцкой. Многие снова отметили, что она имеет сходства с Филиппом Бедросовичем. «Ух ты! Какой классный! И Вера такая красивая!», «Маленькая принцесса», «Темноволосая, как Киркоров», — написали подписчики.