Бородина в тугом корсете кокетливо сдавила своих «близняшек»: бесстыдно показала соблазнительную впадину

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она старается всегда выглядеть идеально. После развода с Курбаном Омаровым ведущая шоу «Дом-2» стала еще больше внимания уделять фигуре. Она также любит носить дорогие наряды. Звезда зачастую появляется на вечеринках в мини и на шпильках.
Примечательно, что теперь Ксения порой выбирает более смелые наряды. На этот раз она приняла участие в фотосессии. В соцсети телеведущая поделилась пикантными кадрами. Она облачилась в белоснежный костюм. Бородина надела черный корсет, сдавив свою грудь. Она показала «ложбинку греха».
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Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что Ксения выглядит очень соблазнительно. «Ого, какая фигурка», «Близняшкам тесно», «Ну наряд прям бомбический», «До чего роскошная», «С такой объемной гривой даже пышное декольте бледнеет», «Ну что за формы», «Аппетитная», — стали писать пользователи Сети.