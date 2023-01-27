Бородина в тугом корсете кокетливо сдавила своих «близняшек»: бесстыдно показала соблазнительную впадину

Примечательно, что теперь Ксения порой выбирает более смелые наряды. На этот раз она приняла участие в фотосессии. В соцсети телеведущая поделилась пикантными кадрами. Она облачилась в белоснежный костюм. Бородина надела черный корсет, сдавив свою грудь. Она показала «ложбинку греха».

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