Валерия и Пригожин уехали в Абу-Даби: уже посетили Президентский дворец (фото)

Но недавно Валерия устроила себе отпуск. Вместе с мужем Иосифом Пригожиным она уехала за границу. Как оказалось, пара проводит время в Абу-Даби. В соцсетях появилось фото, где артистка в брюках кюлотах и белой рубашке позирует в роскошных интерьерах. Пригожин обнимал любимую жену.

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