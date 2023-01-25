Валерия и Пригожин уехали в Абу-Даби: уже посетили Президентский дворец (фото)

Валерия уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. В 54 года она продолжает следить за фигурой. Певица носит короткие платья и каблуки. На съемках шоу она красуется в ярких луках. При этом не все знают, что артистка уже стала бабушкой и зачастую нянчится с внучкой Селин.
Но недавно Валерия устроила себе отпуск. Вместе с мужем Иосифом Пригожиным она уехала за границу. Как оказалось, пара проводит время в Абу-Даби. В соцсетях появилось фото, где артистка в брюках кюлотах и белой рубашке позирует в роскошных интерьерах. Пригожин обнимал любимую жену.
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Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети звезды
«Президентский дворец Qasr Al Watan. Поражает своей красотой и изысканностью интерьеров. Построен в 2017 году, но уже сегодня смело можно сказать, что эта постройка войдет в число самых важных памятников мировой архитектуры. Толпы туристов со всего мира тому подтверждение», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валерия. Пара получила множество комплиментов.