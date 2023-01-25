«На родительское собрание»: Нетребко в модной шубке бирюзового цвета и с плюшевой сумкой щегольнула в Вене

Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Global Look Press

Оперная дива нарядилась в яркие цвета. Поклонники удивились тому, как выглядит звезда.

Анна Нетребко является известной певицей. Она давно прославилась на весь мир благодаря своему вокалу. Она также не скрывает, что следит за модой. Артистка даже в длительные поездки берет с собой множество нарядов. Она успела в этом году отдохнуть в ОАЭ, но недавно вернулась в Вену, где живет много лет.

Теперь у Анны почти нет свободного времени. Она играет в театре, а на днях певица появилась на настоящем балу. Однако поклонники видят ее не только в роскошных вечерних платьях. На этот раз артистка отправилась на прогулку. Она облачилась в модную шубку бирюзового цвета, брюки карго с карманами и меховую шапку с варежками. Лук дополняла плюшевая сумочка.

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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

«В школу, на родительское собрание», – заявила звезда.

Поклонники очень удивились. Многие отметили, что она похорошела. «Крутая мама хорошего мальчика», «Модная и свободная», «Обожаю ваш стиль», «Просто шикарно», «Ощущение, что надели все, что было», «Эта шубка вам идет», — стали писать в Сети.

 

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

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