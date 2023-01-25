«На родительское собрание»: Нетребко в модной шубке бирюзового цвета и с плюшевой сумкой щегольнула в Вене

Анна Нетребко является известной певицей. Она давно прославилась на весь мир благодаря своему вокалу. Она также не скрывает, что следит за модой. Артистка даже в длительные поездки берет с собой множество нарядов. Она успела в этом году отдохнуть в ОАЭ, но недавно вернулась в Вену, где живет много лет.
Теперь у Анны почти нет свободного времени. Она играет в театре, а на днях певица появилась на настоящем балу. Однако поклонники видят ее не только в роскошных вечерних платьях. На этот раз артистка отправилась на прогулку. Она облачилась в модную шубку бирюзового цвета, брюки карго с карманами и меховую шапку с варежками. Лук дополняла плюшевая сумочка.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«В школу, на родительское собрание», – заявила звезда.
Поклонники очень удивились. Многие отметили, что она похорошела. «Крутая мама хорошего мальчика», «Модная и свободная», «Обожаю ваш стиль», «Просто шикарно», «Ощущение, что надели все, что было», «Эта шубка вам идет», — стали писать в Сети.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды