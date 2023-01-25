«На родительское собрание»: Нетребко в модной шубке бирюзового цвета и с плюшевой сумкой щегольнула в Вене

Теперь у Анны почти нет свободного времени. Она играет в театре, а на днях певица появилась на настоящем балу. Однако поклонники видят ее не только в роскошных вечерних платьях. На этот раз артистка отправилась на прогулку. Она облачилась в модную шубку бирюзового цвета, брюки карго с карманами и меховую шапку с варежками. Лук дополняла плюшевая сумочка.

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