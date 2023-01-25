Лифчик съехал: Агата Муцениеце обнажила свою шаровидную грудь в бассейне, сразив народ

Агата Муцениеце является известной актрисой в России. Она продолжает активно сниматься в кино. Многие зрители ее знают по сериалу «Закрытая школа». Она 8 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Многие их считали идеальной парой. Но в 2020 году они развелись. Теперь звезда открыта для новых знакомст.
Однако Агата заверяет, что не одинока, так как с ней родные. Недавно она уехала в Дубай. Актриса решила насладиться теплой погодой с детьми. Очередной день она провела у бассейна. Бывшая жена Прилучного нырнула в воду. Ее пудровый лиф съехал, засветив белые треугольники после загара. Муцениеце засветила упругую грудь.
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Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что после развода Агата постройнела и похорошела. «Ну что за мамасита», «Просто красотка», «Ой, лифчик убегает», «Грудь у вас такая манкая», «Вау, какая русалка», «Купальник слился с кожей», «Ну как это прекрасно», «Достойная любви», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды