Юлия Барановская в платье с перьями появилась на публике: отказалась от лифчика и всех сразила

Примечательно, что 24 января Барановская вышла в свет. Она появилась на открытии турнира «Шахматные звезды». Примечательно, что телеведущая в свои 37 лет не перестает следить за фигурой. Она облачилась в платье свободного кроя с перьями.

Наряд ультрамаринового цвета подчеркнул ее стройные ножки. Однако поклонники заметили, что Юлия отказалась от лифчика, не скрыв свои прелести.

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