Юлия Барановская в платье с перьями появилась на публике: отказалась от лифчика и всех сразила

Юлия Барановская уже много лет строит карьеру на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным она сама воспитывает троих детей. Юлия не только ведет разные передачи, но и регулярно путешествует. Не так давно звезда побывала с наследниками в Мексике. Однако недавно она вернулась в Москву.
Примечательно, что 24 января Барановская вышла в свет. Она появилась на открытии турнира «Шахматные звезды». Примечательно, что телеведущая в свои 37 лет не перестает следить за фигурой. Она облачилась в платье свободного кроя с перьями.
Наряд ультрамаринового цвета подчеркнул ее стройные ножки. Однако поклонники заметили, что Юлия отказалась от лифчика, не скрыв свои прелести.
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Многие восхитились женственным нарядом телеведущей.
«Ох, вот это наряд», «Какая леди», «Просто богиня», «Просто богиня», «Ой, без лифчика?», «Такая вы манкая», «Ножки идеальные», «Очень идет этот цвет», «О-ля-ля, кто тут», «Фигурку не прячьте», «Верх особенно пикантно смотрится», — стали писать в Сети.