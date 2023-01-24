Лопырева обнажила упругую «сдобу» на прогулке: прозрачная юбка не скрыла сокровенное (видео)

На этот раз Лопырева отправилась на променад в Дубае. Она облачилась в черное боди и юбку из пайеток-чешуек. Провокационный наряд не скрыл ее прелести. Блондинка показала округлую грудь и манкие бедра. При этом Виктория похвасталась кукольной прической. Однако мужчины обратили внимание только на формы блондинки.

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