Лопырева обнажила упругую «сдобу» на прогулке: прозрачная юбка не скрыла сокровенное (видео)

Виктория Лопырева уже давно стала знаменитостью. Она обладает титулом «Мисс Россия». И даже спустя годы модель может похвастаться стройностью. Уже три года блондинка живет в Дубае. Она не пропускает светских раутов. Артистка в свои 39 лет постоянно оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Лопырева отправилась на променад в Дубае. Она облачилась в черное боди и юбку из пайеток-чешуек. Провокационный наряд не скрыл ее прелести. Блондинка показала округлую грудь и манкие бедра. При этом Виктория похвасталась кукольной прической. Однако мужчины обратили внимание только на формы блондинки.
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Пользователи Сети осыпали комплиментами Лопыреву. «Ого, какие формы», «Тут есть на что посмотреть», «Юбка прозрачная, вы точно на прогулку пошли?», «Какая красота», «Тут на прическу никто не смотрит», «Ох, а у вас белье на виду», — стали писать подписчики.