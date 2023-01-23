Отрастила так отрастила! Располневшая Пынзарь в белом бра выставила напоказ свои пышечки – грудь, что надо

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь проводит время на пляже в Аланье.

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с семьей всю эту зиму проводит в Аланье. На берегу Средиземного моря стоят по летнему жаркие деньки.

Дарья Пынзарь и ее муж Сергей много времени проводят на пляже. Дарья Пынзарь регулярно дразнит подписчиков кадрами, на которых предстает в откровенных нарядах - погода позволяет. В последнее время Дарья Пынзарь заметно прибавила в весе, так что поклонникам определенно есть, на что посмотреть.

На этот раз Дарья Пынзарь засветила свою грудь, которая у нее стала довольно пышной, в белом бра.

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Дарья Пынзарь и ее пышечки. Фото: соцсети

Рассказывая о том, какая жара стоит на улице, Дарья Пынзарь засветила две свои пышечки и впадинку между ними.

«По календарю 23 января. А разве скажешь?» - восторгается жаркой зимой в Аланье Дарья Пынзарь.

Ну, а поклонники восторгаются формами Дарьи Пынзарь - отрастила так отрастила!

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