Отрастила так отрастила! Располневшая Пынзарь в белом бра выставила напоказ свои пышечки – грудь, что надо

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с семьей всю эту зиму проводит в Аланье. На берегу Средиземного моря стоят по летнему жаркие деньки.

Дарья Пынзарь и ее муж Сергей много времени проводят на пляже. Дарья Пынзарь регулярно дразнит подписчиков кадрами, на которых предстает в откровенных нарядах - погода позволяет. В последнее время Дарья Пынзарь заметно прибавила в весе, так что поклонникам определенно есть, на что посмотреть.

На этот раз Дарья Пынзарь засветила свою грудь, которая у нее стала довольно пышной, в белом бра.

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