Словно русалка: Кети Топурия в балийском платье сказочной красоты отметила день рождения сына

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица недавно выпустила новый альбом. Также она успешно строит семью с дипломатом Львом Деньговым. Пара решила улететь на Бали, где супруги проводят отпуск с детьми. Звезда взяла с собой сына Адама и дочку Оливию от первого брака.
Поклонники любят не только вокал Кети, но и ее стиль. Певица выбирает женственные и броские образы для выступлений. На этот раз она и на отдыхе удивила фанатов. 21 января артистка отметила день рождения сына Адама. Она поделилась кадрами с праздника.
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На одном из фото Топурия предстала в национальном балийском наряде. Она позировала в платье в пол из шелка и золотой вышивкой. Благодаря фасону казалось, что у певицы настоящий русалочий хвост. Пользователи Сети пришли в восторг и осыпали звезду комплиментами.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды