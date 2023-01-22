Словно русалка: Кети Топурия в балийском платье сказочной красоты отметила день рождения сына

Поклонники любят не только вокал Кети, но и ее стиль. Певица выбирает женственные и броские образы для выступлений. На этот раз она и на отдыхе удивила фанатов. 21 января артистка отметила день рождения сына Адама. Она поделилась кадрами с праздника.

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На одном из фото Топурия предстала в национальном балийском наряде. Она позировала в платье в пол из шелка и золотой вышивкой. Благодаря фасону казалось, что у певицы настоящий русалочий хвост. Пользователи Сети пришли в восторг и осыпали звезду комплиментами.