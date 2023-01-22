Агата Муцениеце показала бесстыдные виды: купальник впился в «сладкие» округлости (фото)

Уже неделю Муцениеце нежится под солнцем в Дубае. Она взяла с собой сестру и подруг. Актриса то и дело красуется в женственных нарядах. А вот на пляже она без стеснения оголяет фигуру, позируя в мини-бикини. На этот раз Агата прилегал на шезлонг. Лиф-бандо туго сдавил ее прелести. Она засветила следы от загара.

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