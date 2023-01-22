Агата Муцениеце показала бесстыдные виды: купальник впился в «сладкие» округлости (фото)

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она снялась в «Закрытой школе» и фильме «Честный развод». Актриса пережила расставание с Павлом Прилучным в 2020 году. Однако недавно он снова женился на молодой коллеге. После этого Агата стала чаще появляться на публике с парнями. А недавно она устроила себе отпуск.
Уже неделю Муцениеце нежится под солнцем в Дубае. Она взяла с собой сестру и подруг. Актриса то и дело красуется в женственных нарядах. А вот на пляже она без стеснения оголяет фигуру, позируя в мини-бикини. На этот раз Агата прилегал на шезлонг. Лиф-бандо туго сдавил ее прелести. Она засветила следы от загара.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены ее фигурой. Агата стала получить комплименты. «Малышка, таки надо вернуть немного жирка! Сочнее чтобы», «Вот это пресс», «Красивая до жути», «Фигурка будоражит», «Видно ваши старания в спортзале», «Сладкая вся», «Какое бесстыдство, разлеглась», — стали писать в Сети.