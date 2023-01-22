Зазывно оголила грудь без лифчика: Бузова в мерцающем костюме с эффектом стройности «оторвалась» в ресторане

Ольга Бузова стала такой знаменитой, что в России ее знают все. Она продолжает вести передачи и давать концерты. Пока артистка не обрела счастье только в личной жизни. Она не скрывает, что очень хочет семью и детей. А пока блондинка не упускает случая, чтобы повеселиться с подругами. Свой день рождения она отмечала два дня.
Сначала Ольга решила выступить в Минске. Она даже привезла туда подруг, с которыми посидела в ресторане. А на следующий день телеведущая оказалась в Санкт-Петербурге, где отправилась в баню и попарилась.
На этом все не закончилось, так как Бузова облачилась в костюме с мерцающими полосками, которые стройнят. Она отказалась от белья, надев жилетку на голое тело. Звезда весь вечер дразнила мужчин своим декольте.
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Всю ночь Ольга отрывалась в ресторане. Она танцевала и пела свой новый хит. Артистке вручили букет алых роз. Поклонники отметили, что бывшая звезда «Дома-2» умеет веселиться. «Наряд прям впечатляет», «Такая гламурная», «Мне нравится ее образ», «Это прям класс», «Уже весела, смотри на нее», — стали писать в Сети подписчики.