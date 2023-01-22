Зазывно оголила грудь без лифчика: Бузова в мерцающем костюме с эффектом стройности «оторвалась» в ресторане

Сначала Ольга решила выступить в Минске. Она даже привезла туда подруг, с которыми посидела в ресторане. А на следующий день телеведущая оказалась в Санкт-Петербурге, где отправилась в баню и попарилась.

На этом все не закончилось, так как Бузова облачилась в костюме с мерцающими полосками, которые стройнят. Она отказалась от белья, надев жилетку на голое тело. Звезда весь вечер дразнила мужчин своим декольте.

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