Ирина Шейк разделась на камеру, прикрыв руками свою пышную грудь: заставила мужчин оцепенеть

Ирина Шейк уже много лет живет в Нью-Йорке. Она продолжает участвовать в модных показах и сотрудничать с модельерами. Российская красавица недавно отметила свое 37-летие. Чтобы не было никаких вопросов, она блеснула фигурой в трусах. Звезда показала, что все еще находится в отличной форме.
На этот раз Ирина прилетела в Париж. Она ни дня не сидит дома. И 21 января после светского раута, где модель повидалась с футболистом Жераром Пике, который только расстался с Шакирой, она решила пошалить в отеле.
Шейк сняла блузке, оставшись лишь в длинной юбке. Она руками прикрыла свою грудь, прижав ее костями. Звезда сделала пикантное фото, надев косметическую маску.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены. Многие поразились такому смелому фото, а другие осыпали ее комплиментами. «Наша Ирина всех покорит», «Красота спасет мир», «Ой, даже топлес», «Это получилось достойно глянца», «Ну поразительная девушка», «Фигура бесподобная», «Руки можно убрать», — стали писать в Сети.