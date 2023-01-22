Ирина Шейк разделась на камеру, прикрыв руками свою пышную грудь: заставила мужчин оцепенеть

На этот раз Ирина прилетела в Париж. Она ни дня не сидит дома. И 21 января после светского раута, где модель повидалась с футболистом Жераром Пике, который только расстался с Шакирой, она решила пошалить в отеле.

Шейк сняла блузке, оставшись лишь в длинной юбке. Она руками прикрыла свою грудь, прижав ее костями. Звезда сделала пикантное фото, надев косметическую маску.

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