«Она невероятная»: Бейонсе впервые за 5 лет выступила на публике в Дубае, произведя фурор (видео)

Бейонсе уже давно завоевала статус королевы R’n’B. Она выпустила множество альбомов, не раз собирала целые стадионы, выступала на престижных премиях. Многие помнят ее дуэты с Леди Гагой и Шакирой. Она состоит в браке с Jay-Z и давно стала многодетной мамой. Однако в последние годы звезда не давала концерты.
Однако 21 января многие приехали в Дубай, где Бейонсе стала главной гостьей на открытии самого дорогого отеля Atlantic The Royal. Среди гостей были как зарубежные артисты, так и российские. Нюша, Клава Кока, Виктория Лопырева и другие известные персоны появились на торжественном мероприятии.
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Гостям было запрещено вести видеосъемку, но многие нарушили правила. Так Клава показала, как Бейонсе выступила со своей легендарной песней в желтом платье. А потом она уже танцевала в алом пышном наряде с корсетом. В этот вечера артистка даже поднималась в воздух на постаменьте.
«Она невероятная! Это невероятный перфоманс! На сцене больше 100 человек! Масштаб грандиозный», – заявила Клава.
Стоит отметить, что в 2018 году Бейонсе давала концерт, а потом на 5 лет взяла паузу. Однако в 2022 году певица выпустила новый альбом. По всей видимости, теперь она готова снова блистать на публике.