«Она невероятная»: Бейонсе впервые за 5 лет выступила на публике в Дубае, произведя фурор (видео)

Однако 21 января многие приехали в Дубай, где Бейонсе стала главной гостьей на открытии самого дорогого отеля Atlantic The Royal. Среди гостей были как зарубежные артисты, так и российские. Нюша, Клава Кока, Виктория Лопырева и другие известные персоны появились на торжественном мероприятии.

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Гостям было запрещено вести видеосъемку, но многие нарушили правила. Так Клава показала, как Бейонсе выступила со своей легендарной песней в желтом платье. А потом она уже танцевала в алом пышном наряде с корсетом. В этот вечера артистка даже поднималась в воздух на постаменьте.