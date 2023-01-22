По бедрам ласково бежит водичка: Мария Горбань в тугом купальнике изящно оседлала доску, оголив сокровенное

Мария Горбань снялась в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Многие также ее запомнили, как телевизионную жену Дмитрия Нагиева, так как они часто играют пару. Однако у уроженки Ижевска есть муж-фотограф и двое детей. При этом звезда не перестает восхищать публику своей стройной фигурой в 36 лет.
На этот раз Мария улетела отдыхать на Шри-Ланку. Она проводит большую часть времени на пляже. Однако актриса также решила покататься на доске для серфинга. Она поделилась красочными фото. Блондинка в тугом купальнике-жатке оседлала доску. Она сверкнула своим пышным декольте. Горбань без стеснения расставила ноги, не пряча интимный треугольник.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Мария и как она стоит на доске. Вода успела обласкать ее прелести. «Ого, как красиво», «Неприлично хорошенькая», «Фигурка топовая», «Ой, так можно заглядеться», «Я до завтра не отлипну», «Хороший вид сзади», «Тело бесподобное», — стали писать в Сети.