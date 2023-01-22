Показал лицо Афины: Эмин Агаларов поделился редким фото с младшей дочкой

Эмин Агаларов является певцом, продюсером и бизнесменом. Она уже несколько лет организовывает фестиваль «Жара». Примечательно, что артист успела стать многодетным отцом. У него есть сыновья от первого брака: Али и Микаил, а также приемная дочка Амина. А вторая избранница Алена Гаврилова родила от него дочку Афину, которой недавно исполнилось четыре года.
В прошлом году Эмин стал снова появляться на публике с Аленой, хотя они развелись в 2020 году. Вскоре пара объявила о воссоединении. Порой влюбленные вместе проводят время на отдыхе. А 21 января певец поделился редким фото с младшей дочкой. Он играл с ней дома. В кадре можно разглядеть лицо крохи.
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Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от фото. «Как же важна девочке папина любовь», «Красотка! Папа, налюбоваться не может... Самая большая любовь Эмина — это Афина», «Ну, какая прелесть», «Очень хочется увидеть семейную фотографию. Счастья вам!», «Милая принцесса», — стали писать подписчики.