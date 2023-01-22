Показал лицо Афины: Эмин Агаларов поделился редким фото с младшей дочкой

В прошлом году Эмин стал снова появляться на публике с Аленой, хотя они развелись в 2020 году. Вскоре пара объявила о воссоединении. Порой влюбленные вместе проводят время на отдыхе. А 21 января певец поделился редким фото с младшей дочкой. Он играл с ней дома. В кадре можно разглядеть лицо крохи.

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