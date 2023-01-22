Бузова вынырнула из бассейна на морозе, показав свои «мячики»: купальник прилип к изящным формам

На этот раз Ольга приехала в баню. Для подруг она подготовила именные купальники. Артистка насладилась парилкой, а потом окунулась в бассейн, который находится на улице. Мороз в минус 26 градусов не напугал блондинку. Она вынырнула из воды, оголив свою грудь. Купальник прилип к ее изящным формам.

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