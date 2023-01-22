Бузова вынырнула из бассейна на морозе, показав свои «мячики»: купальник прилип к изящным формам

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она продолжает строить карьеру и искать себе жениха. На днях телеведущая отпраздновала свое 37-летие в Минске. Она успела не только выступить на сцене, но и повеселиться с подругами в ресторане. А на следующий день артистка продолжила отмечать в Санкт-Петербурге.
На этот раз Ольга приехала в баню. Для подруг она подготовила именные купальники. Артистка насладилась парилкой, а потом окунулась в бассейн, который находится на улице. Мороз в минус 26 градусов не напугал блондинку. Она вынырнула из воды, оголив свою грудь. Купальник прилип к ее изящным формам.
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Поклонники отметили, что Ольга становится все смелее. Многие восхитились тем, как она выглядит. «Ой, вот это декольте», «Плюс несколько килограммов и фигура сочная», «Воу, мячики в декольте подложила?», «Это выглядит эффектно», — стали писать в Сети.