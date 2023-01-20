Возлюбленная Тимати в лифе из треугольников обнажила упругую грудь во всей красе: прильнула к камере

Тимати успел прославиться и разбогатеть. Рэпер теперь редко выпускает новые треки, так как развивает свой бизнес. При этом он не спешит искать себе жену. При этом артист всегда окружен женским вниманием. В прошлом году он закрутил роман с Валей Ивановой. Теперь даже в отпуск модель ездит с ним.
На этот раз пара проводит дни на экзотическом курорте. Тимати любит серфинг, поэтому выбирает курорты, где бывают большие волны. Валя постоянно щеголяет в купальнике на пляже. На этот раз она запечатлелась в джинсовых мини-шортах и белом лифе из треугольников. Модель прильнула к камере, обнажив свою упругую грудь.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие ее сравнивают с моделью Ириной Шейк. Другие отмечают, что избранница Тимати похожа на его маму. «Ох, вот это формы», «Какая чикуля», «Декольте очень впечатляющее», «Фигурка очень сочная», «До чего шикарная», — стали писать пользователи Сети.