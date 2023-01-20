Возлюбленная Тимати в лифе из треугольников обнажила упругую грудь во всей красе: прильнула к камере

На этот раз пара проводит дни на экзотическом курорте. Тимати любит серфинг, поэтому выбирает курорты, где бывают большие волны. Валя постоянно щеголяет в купальнике на пляже. На этот раз она запечатлелась в джинсовых мини-шортах и белом лифе из треугольников. Модель прильнула к камере, обнажив свою упругую грудь.

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