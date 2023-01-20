Нюша в кожаном платье миди не скрыла мощные формы: выпирают не только бедра

В последнее время Нюша все чаще носит дерзкие платья. Пока она не похудела, но уменьшила объемы. А так как скоро певица выступит на открытии роскошного отеля, она решила подобрать себе новый лук. На шопинге артистка примерила кожаное платье в шоколадном цвете. Наряд подчеркнул ее мощные формы. Она не скрыла выпирающий живот.

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