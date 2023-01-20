Нюша в кожаном платье миди не скрыла мощные формы: выпирают не только бедра

Нюша уже больше 15 лет выступает на сцене. Она стала одной из самых успешных исполнительниц. Однако в последнее время певица реже выступает на сцене. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Артистка недавно начала активно возвращаться в форму. Звезда живет в Дубае, где занимается спортом.
В последнее время Нюша все чаще носит дерзкие платья. Пока она не похудела, но уменьшила объемы. А так как скоро певица выступит на открытии роскошного отеля, она решила подобрать себе новый лук. На шопинге артистка примерила кожаное платье в шоколадном цвете. Наряд подчеркнул ее мощные формы. Она не скрыла выпирающий живот.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Одни подвергли критике ее образ. А другие одарили ее комплиментами. «Ну что за красота», «Ой, платье трещит по швам», «Тут растянулось платье со всех сторон», «Ой, а почему такая фигура крупная?», «Год прошел после родов, но тут прям бедра — ух», — стали писать пользователи Сети.