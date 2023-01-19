Зазывает телесами: Клава Кока показала в Дубае, что у нее под юбкой — цвета плоти

Клава Кока обладает роскошной фигурой, которую не стыдно и обнажить немного на публике. Чем знаменитость и занялась на отдыхе в Дубае.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Артистка устроила фотосессию со своей подругой Мари Краймбрери на белой яхте в водах Персидского залива.

Звезда примерила столь короткую юбку, что публике видны были чуть ли не полностью ее ножки. Однако и этого ей показалось мало, и Клава Кока еще задрала подол, усиливая и без того мощный эффект.