Без лифа и стеснения: Лера Кудрявцева поделилась пикантным пляжным фото

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что следит за внешностью. Ведущая «Секрета на миллион» часто носить платья и костюмы. Она старается держать себя в форме. Недавно блондинка устроила себе отпуск в Омане. Она неделю провела с друзья, наслаждаясь теплой погодой.
На этот раз Лера решила поделиться пляжным фото, когда уже вернулась в Россию. Она запечатлелась на лежаке, оголив плечи и другие прелести фигуры. Телеведущая крупным планом показала пышные ресницы и губы. А вот зону декольте она затемнила. Поклонники заподозрили, что Кудрявцева загорала топлес.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она только хорошеет. «Ого, такая куколка», «Забыла постареть», «Ни одной морщинки», «Ой, а вы без лифчика?», «Какое смелое фото», «А можно еще фото с пляжа?», «Вы очень красивая», — стали писать в Сети.