Без лифа и стеснения: Лера Кудрявцева поделилась пикантным пляжным фото

На этот раз Лера решила поделиться пляжным фото, когда уже вернулась в Россию. Она запечатлелась на лежаке, оголив плечи и другие прелести фигуры. Телеведущая крупным планом показала пышные ресницы и губы. А вот зону декольте она затемнила. Поклонники заподозрили, что Кудрявцева загорала топлес.

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