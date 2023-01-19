Обнаженная Вики Одинцова приподняла полотенце, оголив темный треугольник: лишила дара речи

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На этот раз Одинцова устроила себе насыщенный день. Однако она не стала отказываться от массажа. Модель не постеснялась полностью оголиться. Она лишь обернулась в полотенце. При этом Вика кокетливо отодвинула часть ткани, оголив темный уголок. Она лишила дара речи подписчиков своей смелостью.