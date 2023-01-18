Ирина Шейк в миниатюрном бикини обнажила свои точеные формы: трусики натянула до треска

Примечательно, что недавно Ирина отметила свое 37-летие. Она даже на праздничной вечеринке блеснула фигурой в белье. А теперь модель находится на курорте. Она поделилась откровенным фото. Шейк запечатлелась в черном мини-бикини на тесемках. Она обнажила свои точеные формы, натянув трусики выше талии.

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