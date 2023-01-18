Ирина Шейк в миниатюрном бикини обнажила свои точеные формы: трусики натянула до треска

Ирина Шейк уже много лет живет в США. Она продолжает работать в сфере моды и каждый сезон выходит на подиум. После родов российская красавица не делала паузу. Она активно участвует в съемках. А за ее дочкой зачастую присматривает мама, которая приехала из России, или Брэдли Купер. Актер поддерживает отношения с экс-возлюбленной.
Примечательно, что недавно Ирина отметила свое 37-летие. Она даже на праздничной вечеринке блеснула фигурой в белье. А теперь модель находится на курорте. Она поделилась откровенным фото. Шейк запечатлелась в черном мини-бикини на тесемках. Она обнажила свои точеные формы, натянув трусики выше талии.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. «Просто идеальная», «Такая конфетка», «Ох, животик безупречный», «Вообще не меняется», «В бикини прям смотрится на все 100», «Ой, а трусики словно трещат», «Вау, какая кошечка», «Это горячо», — стали писать подписчики.