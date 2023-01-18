В лифе сверкнула ложбинкой: Клава Кока поделилась пикантными кадрами из спальни

На этот раз Клава поделилась личными кадрами. Она показала, как выглядит по утрам. Певица запечатлелась в спальне на своей вилле. Она была без макияжа, а вот волосы успела выпрямить. Артистка покрасовалась в спортивном лифе. Кока сверкнула ложбинкой. Она намекнула, что встретится с Мари Краймбрери.

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