В лифе сверкнула ложбинкой: Клава Кока поделилась пикантными кадрами из спальни

Клава Кока уже стала популярной исполнительницей. Она регулярно не только выступает на сцене, но и снимается в телевизионных шоу. Блондинка успела стать богатой и знаменитой. Однако она мечтает о семье. А пока артистка много путешествует. Очередное утро она встретила в Дубае, где на днях дала концерт.
На этот раз Клава поделилась личными кадрами. Она показала, как выглядит по утрам. Певица запечатлелась в спальне на своей вилле. Она была без макияжа, а вот волосы успела выпрямить. Артистка покрасовалась в спортивном лифе. Кока сверкнула ложбинкой. Она намекнула, что встретится с Мари Краймбрери.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что у нее привлекательные формы. «Ну прям милашка», «Какая домашняя», «Приятно видеть природную красоту», «Без страз и блесток еще краше», «Очень красивая фигурка», «Сочная такая», «Само очарование», — стали писать пользователи Сети.