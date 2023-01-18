Тимати смущенно опустил глаза: Иванова в белоснежном бикини обнажила шаровидные ягодицы на пляже

Недавно Тимати улетел в отпуск. На курорте он проводит время с избранницей. Валя с собой взяла множество купальников. Она вместе с рэпером появляется на пляже, где он занимается серфингом. 17 января модель в белоснежном купальнике блеснула фигурой. Бикини не скрыло ее округлые ягодицы. Артист стоял рядом с ней, опустив глаза.

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