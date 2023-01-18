Тимати смущенно опустил глаза: Иванова в белоснежном бикини обнажила шаровидные ягодицы на пляже

Тимати уже давно стал не только певцом, но и успешным бизнесменом. За его сердце девушки боролись в шоу «Холостяк». Однако пока артист не спешит прощаться со своим статусом. Но новая возлюбленная появилась у него в 2022 году. Он стал выходить в свет с Валей Ивановой. Молодая модель, по мнению поклонников, похожа на Ирину Шейк.
Недавно Тимати улетел в отпуск. На курорте он проводит время с избранницей. Валя с собой взяла множество купальников. Она вместе с рэпером появляется на пляже, где он занимается серфингом. 17 января модель в белоснежном купальнике блеснула фигурой. Бикини не скрыло ее округлые ягодицы. Артист стоял рядом с ней, опустив глаза.
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Тимати и Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит возлюбленная Тимати. Многие отметили, что она похожа на маму рэпера. «У вас очень красивая фигура», «Обалденная пара», «Почему она мне кажется огромной, или это на фоне Тимки?», «Шикарная», «Ну вид сзади прекрасен», «От такой чики все слюнки пускают», — стали писать подписчики.