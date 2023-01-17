Севастьянова в бикини подставила солнцу свои «сладкие булочки»: трусики разделили упругую мякоть (фото)

На этот раз Каролина приехала в Монако. После расставания с бойфрендом она стала чаще делится пляжными фото и носить смелые наряды. Гимнастка также с радостью отвечает на вопросы поклонников. На новом фото она грациозно прилегла на яхте в мини-бикини. Севастьянова подставила ягодицы солнцу. Она отказалась рассказывать, появился ли у нее новый парень.

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