Севастьянова в бикини подставила солнцу свои «сладкие булочки»: трусики разделили упругую мякоть (фото)

Каролина Севастьянова многим знакома благодаря своим достижениям. Она является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. А в прошлом году спортсменка снялась в шоу «Звезды в Африке», где показала красоту фигуры и свою растяжку. А теперь она продолжает путешествовать и делится пикантными фото.
На этот раз Каролина приехала в Монако. После расставания с бойфрендом она стала чаще делится пляжными фото и носить смелые наряды. Гимнастка также с радостью отвечает на вопросы поклонников. На новом фото она грациозно прилегла на яхте в мини-бикини. Севастьянова подставила ягодицы солнцу. Она отказалась рассказывать, появился ли у нее новый парень.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были лишены дара речи. Многие поразились тому, в какой форме находится 27-летняя гимнастка. «Вот это булочки», «Прям шкворчат уже», «Ох, вот это вид», «Когда есть что показать», «Любуемся вашим орехом», «И как теперь уснуть?», «Богиня просто», «Трусики тугие впились прям», — стали писать подписчики.