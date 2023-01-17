Присела на корточки и сдавила свои «мячи»: возлюбленная Тимати сразила своим откровенным фото

Недавно влюбленные уехали отдыхать в теплые края. Тимати занимается серфингом. А его избранница взяла с собой множество купальников, в которых щеголяет не только на пляже. На этот раз она предстала в джинсовых мини-шортах. Валя присела на корточки. Она сдавила локтями пышную грудь, которую едва прикрыл лиф от купальника.

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