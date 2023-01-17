Присела на корточки и сдавила свои «мячи»: возлюбленная Тимати сразила своим откровенным фото

Тимати давно стал не только известным артистом, но и завидным холостяком. Он не торопится идти в ЗАГС, но у него уже подрастают двое детей: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Однако в прошлом году у него появилась новая пассия. Теперь он строит отношения с моделью Валей Ивановой.
Недавно влюбленные уехали отдыхать в теплые края. Тимати занимается серфингом. А его избранница взяла с собой множество купальников, в которых щеголяет не только на пляже. На этот раз она предстала в джинсовых мини-шортах. Валя присела на корточки. Она сдавила локтями пышную грудь, которую едва прикрыл лиф от купальника.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены откровенным фото. Многие восхитились ее природной красотой. «Грудь роскошная! Тимати всегда выбирает девушек с формами», «Это бомба», «Какие два мячика», «Вульгарная поза, но фигуру это не портит», «Для Тимати позируешь?», «Ой, какая аппетитная», — стали писать подписчики.