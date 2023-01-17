Ирина Шейк показала, что прячет под тренчем: у корсета разошлась молния, оголив сокровенное

Ирина Шейк уже давно живет в Нью-Йорке. Ей удалось стать одной из самых известных моделей в мире. Она продолжает регулярно участвовать в модных показах в Милане, Париже и Лондоне. В свои 37 лет Ирина следит за фигурой и может похвастаться стройностью. Недавно она отпраздновала день рождения, устроив вечеринку.
На этот раз Шейк решила поделиться кадрами, на которых покрасовалась в старинном доме. Там состоялся светский ужин. Модель облачилась в лосины и тренч. С помощью пояса она сделала акцент на своей талии. Ирина закинула ногу на подоконник, показав пикантный ракурс. Но потом она сняла с себя часть одежды.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
На другом фото Ирина уже грелась у обогревателя. Она засняла себя сверху, показав грудь в корсете, у которого разошлась молния. Модель без стеснения сверкнула изящными формами. «Какая шалунья», «Русские женщины любят тело», «Ох, вот это наряд», «Грудь уменьшилась», «Вот это ракурс», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды