Ирина Шейк показала, что прячет под тренчем: у корсета разошлась молния, оголив сокровенное

На этот раз Шейк решила поделиться кадрами, на которых покрасовалась в старинном доме. Там состоялся светский ужин. Модель облачилась в лосины и тренч. С помощью пояса она сделала акцент на своей талии. Ирина закинула ногу на подоконник, показав пикантный ракурс. Но потом она сняла с себя часть одежды.

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