Клава Кока в миниатюрном бикини сверкнула «межножьем» в Мексике: руками едва прикрыла прелести

После того, как поклонники осыпали ее просьбой, чтобы Клава сделала фото в купальнике, она выложила целую фотосессию в Сеть. Певица покрасовалась на пляже в алом мини-бикини. Она оголила свои формы. Блондинка показала мягкий животик и аппетитное декольте. Кока руками едва прикрыла прелести. Она расставила ноги, засветив «межножье».

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