Клава Кока в миниатюрном бикини сверкнула «межножьем» в Мексике: руками едва прикрыла прелести

Клава Кока за последние пять лет стала популярной исполнительницей. Она регулярно дает концерты и выпускает новые треки. Певица не скрывает, что хочет выйти замуж. Она старается выглядеть привлекательно. Блондинка носит короткие платья и шортики. На этот раз она прилетела в Мексику, где устроила мини-отпуск.
После того, как поклонники осыпали ее просьбой, чтобы Клава сделала фото в купальнике, она выложила целую фотосессию в Сеть. Певица покрасовалась на пляже в алом мини-бикини. Она оголила свои формы. Блондинка показала мягкий животик и аппетитное декольте. Кока руками едва прикрыла прелести. Она расставила ноги, засветив «межножье».
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие стали писать ей комплименты. «Приятно видеть не тощих девушек», «Шикарные формы», «До чего аппетитные бедра», «Хочется видеть чаще такие фото», «Ой, декольте прям как два яблочка», «Вся такая сдобная», «Соблазнительная со всех сторон», — стали писать подписчики.