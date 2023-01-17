Севастьянова обнажила увесистое декольте: игриво поманила «ложбинкой греха»

Примечательно, что на этот раз Каролина снова приехала в Монако. Раньше гимнастка там проводила время с бойфрендом, но они расстались. Теперь она все чаще делится пляжными фото. На этот раз чемпионка покрасовалась в кожаном топе. Она обнажила свое пышное декольте. Севастьянова не стала прикрывать ложбинку греха.

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