Севастьянова обнажила увесистое декольте: игриво поманила «ложбинкой греха»

Каролина Севастьянова в прошлом году снялась в шоу «Звезды в Африке». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике поразила других участников своей фигурой и растяжкой. Примечательно, что она завершила карьеру и теперь много путешествует. Спортсменка носит женственные наряды, притягивая к себе взгляды.
Примечательно, что на этот раз Каролина снова приехала в Монако. Раньше гимнастка там проводила время с бойфрендом, но они расстались. Теперь она все чаще делится пляжными фото. На этот раз чемпионка покрасовалась в кожаном топе. Она обнажила свое пышное декольте. Севастьянова не стала прикрывать ложбинку греха.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Каролина. Многие признались, что ее наряды идеально подчеркивают ее формы. «Ну тут все красиво», «Какое смело декольте», «Просто потрясающе выглядит», «Когда есть что показать», «Фигурка — закачаешься», «Ох, и тут все взгляды твои», — стали писать подписчики.