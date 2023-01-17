Почувствуй разницу: как Агата Муцениеце выглядит в тугих велосипедках на фото и видео

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она может похвастаться десятками ролей. Многие ее знают по сериалу «Закрытая школа». Она также 8 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Поклонники считали их гармоничной парой, но в 2020 году они расстались. После развода артистка стала чаще выходить в свет.
Несмотря на свою занятость, Агата уделяет время спорту. Она стала выбирать более смелые образы для красных дорожек. А вот 16 января актриса прилетела с семьей в Дубай. она успела позагорать на пляже в мини-бикини. А потом Муцениеце оказалась в спортзале, где устроила тренировку. Она облачилась в облегающие велосипедки и кроп-топ. Наряд подчеркнул ее формы.
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А потом бывшая жена Прилучного сделала селфи в лифте. Поклонники заподозрили ее в фотошопе. Агата показалась им гораздо стройнее на фото, а также у нее появился рельефный пресс. «Заметна разница», «А куда животик делся», «На фото вы словно уже сбросили 3 кг! Быстрый эффект», «Фигурка была сочнее час назад», — стали писать в Сети.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды