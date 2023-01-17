Почувствуй разницу: как Агата Муцениеце выглядит в тугих велосипедках на фото и видео

Несмотря на свою занятость, Агата уделяет время спорту. Она стала выбирать более смелые образы для красных дорожек. А вот 16 января актриса прилетела с семьей в Дубай. она успела позагорать на пляже в мини-бикини. А потом Муцениеце оказалась в спортзале, где устроила тренировку. Она облачилась в облегающие велосипедки и кроп-топ. Наряд подчеркнул ее формы.

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