Бузова в мини-платье с бахромой не скрыла прелести: аккуратно уложила свои «мячики» в декольте

14 января Ольга прилетела в Сочи. Она решила отдохнуть после напряженных съемок. Почти весь день артистка провела в постели, но вечером все же решила нарядиться. Она покрасовалась в мини-платье с рюшами и бахромой. наряд позволил ей обнажить ноги. Бузова не стала скрывать и грудь. Она сверкнула своим декольте.

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