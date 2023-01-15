Бузова в мини-платье с бахромой не скрыла прелести: аккуратно уложила свои «мячики» в декольте

Ольга Бузова уже успела прославиться на всю страну. Она продолжает вести телепередачи и порой дает концерты. Артистка привыкла жить под прицелом камер. Поэтому для съемок и выходов в свет она все чаще выбирает откровенные образы. Телеведущей нравится подчеркивать достоинства фигуры. Звезда пытается вернуться в форму, но это не мешает ей оголяться на камеру.
14 января Ольга прилетела в Сочи. Она решила отдохнуть после напряженных съемок. Почти весь день артистка провела в постели, но вечером все же решила нарядиться. Она покрасовалась в мини-платье с рюшами и бахромой. наряд позволил ей обнажить ноги. Бузова не стала скрывать и грудь. Она сверкнула своим декольте.
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Ольга отправилась на вечеринку к подруге, которая отмечает день рождения. Артистка веселилась до поздней ночи. Поклонники оценили ее образ. Многие отметили, что с такими формами она выглядит привлекательнее. «Не надо худеть, хоть выглядите сочно», «Платье подчеркнула фигуру». «Даже грудь есть! Зачем вы худеете», «Оля, так похорошела», — стали писать в Сети.