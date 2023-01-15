Парни, подберите слюнки: Настя Ивлеева в мокрых трусиках обнажила «гром-бедра» (горячее фото)

На этот раз Настя улетела на Мальдивы. Она устроила себе отпуск и даже заявила, что копанию ей составляет любимый человек. При этом 14 января блогерша устроила фотосессию в бассейне. Она сначала засветила грудь в мокрой футболке. А на других фото Ивлеева предстала в мокром зеленом бикини. Она оголила свои пышные бедра. Звезда не скрывает, что хочет похудеть.

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