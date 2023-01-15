Парни, подберите слюнки: Настя Ивлеева в мокрых трусиках обнажила «гром-бедра» (горячее фото)

Настя Ивлеева давно стала знаменитой. Она вела «Орел и решку», а потом стала снимать свои проекты. Блондинка подружилась с именитыми персонами. Она стала больше разбираться в моде, а в минувшего году Настя даже снялась в обнаженном виде в сериале «Монастырь». Она удивила публику своей смелостью.
На этот раз Настя улетела на Мальдивы. Она устроила себе отпуск и даже заявила, что копанию ей составляет любимый человек. При этом 14 января блогерша устроила фотосессию в бассейне. Она сначала засветила грудь в мокрой футболке. А на других фото Ивлеева предстала в мокром зеленом бикини. Она оголила свои пышные бедра. Звезда не скрывает, что хочет похудеть.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ивлеева. Многие даже посчитали, что кадры не такие откровенные, как сцены их сериала. «Ох, вот это формы», «Прям поправилась», «Мощные бедра», «Настя, как ты раздобрела», «Это горячо», «Мокрые трусики», «Растяжки есть, наш человек», — стали писать в Сети.