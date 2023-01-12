«Сдобы отложились где надо»: пополневшая Кудрявцева в блузке с вырезом засветила «ложбинку греха»

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она привыкла всегда выглядеть безупречно. В 51 год блондинка не перестает следить за внешностью. Она может похвастаться точеной фигурой и моложавой внешностью. Телеведущая не скрывает, что наряды ей часто подбирают стилисты. Однако в отпуск она чемодан собирает сама.
На этот раз Лера проводит отпуск в Омане. Она уехала без мужа Игоря Макарова и дочки Марии. Блондинка проводит время с друзьями, гуляя и осматривая местные достопримечательности. Она уже отметилась в восточных нарядах. Телеведущая призналась, что поправилась, так как пробует арабскую кухню.
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Кудрявцева во время прогулки покрасовалась в блузке цвета мандарина с разрезом в области декольте. Она засветила свою «ложбинку греха».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие удивились, что она преобразилась.
«А вы хорошеете», «Поправились в нужных местах», «Какая вы красотка», «Сдобы отложились где надо», «Ох, вот это блондинка на миллион», «Как вам идет этот цвет», — стали писать подписчики.