«Сдоба отложились где надо»: пополневшая Кудрявцева в блузке с вырезом засветила «ложбинку греха»

На этот раз Лера проводит отпуск в Омане. Она уехала без мужа Игоря Макарова и дочки Марии. Блондинка проводит время с друзьями, гуляя и осматривая местные достопримечательности. Она уже отметилась в восточных нарядах. Телеведущая призналась, что поправилась, так как пробует арабскую кухню.

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Кудрявцева во время прогулки покрасовалась в блузке цвета мандарина с разрезом в области декольте. Она засветила свою «ложбинку греха».