«Трусики утонули в недрах»: певица Слава свалилась с массивного ствола, блеснув сокровенным на публике

Певица Слава уже много лет выступает на сцене. Она в свои 42 года продолжает строить карьеру, записывать новые хиты. Артистка старается держать себя в форме. В прошлом году она прибегла к помощи специалистов, чтобы выглядеть моложе. И вскоре звезда объявила о разводе с мужем. Но в отпуск они отправились вместе.
Вот уже несколько дней Слава находится на Мальдивах. Она не стесняется показывать свою фигуру в купальнике. На этот раз певица захотела забраться на пальму. Она закинула ноги на широкий ствол, но бедра перевесили. Артистка в мини-бикини засветила сокровенное. Кадры с конфузом попали в Сети. При этом звезда также показала свои округлые формы, любуясь океаном.
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Певица Слава. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Слава. Но многие посчитали, что она соревнуется с Анастасией Волочковой, которая тоже отдыхает на Мальдивах. «Это смешно», «У вас шикарная фигура», «Ой, как смешно», «Честные фото самые крутые», «Трусики утонули в недрах», «Вот это Кардашьян», — стали писать в Сети.