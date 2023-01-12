«Трусики утонули в недрах»: певица Слава свалилась с массивного ствола, блеснув сокровенным на публике

Вот уже несколько дней Слава находится на Мальдивах. Она не стесняется показывать свою фигуру в купальнике. На этот раз певица захотела забраться на пальму. Она закинула ноги на широкий ствол, но бедра перевесили. Артистка в мини-бикини засветила сокровенное. Кадры с конфузом попали в Сети. При этом звезда также показала свои округлые формы, любуясь океаном.

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