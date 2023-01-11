«В доме шейха»: Лера Кудрявцева предстала в платье в пол и ситцевом платке с золотой вышивкой в Омане

Новогодние каникулы Лера проводит в Омане. Ей компанию составили друзья. Телеведущая устраивает шопинг, ходит на пляж, а также ужинает в ресторанах. На этот раз она посетила старинный дом шейха. На прогулки по древним улочкам Кудрявцева облачилась в платье в пол свободного кроя и ситцевый платок цвета сочной травы с золотым узором и бахромой. Она также намазала лоб краской.

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