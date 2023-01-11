«В доме шейха»: Лера Кудрявцева предстала в платье в пол и ситцевом платке с золотой вышивкой в Омане

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она ведет популярные передачи, а также концерты и премии. Ей удается строить карьеру и растить четырехлетнюю дочку Марию с мужем Игорем Макаровым. Однако в последнее время часто ходят слухи о разладе в семье звезды. Она снова уехала отдыхать без супруга.
Новогодние каникулы Лера проводит в Омане. Ей компанию составили друзья. Телеведущая устраивает шопинг, ходит на пляж, а также ужинает в ресторанах. На этот раз она посетила старинный дом шейха. На прогулки по древним улочкам Кудрявцева облачилась в платье в пол свободного кроя и ситцевый платок цвета сочной травы с золотым узором и бахромой. Она также намазала лоб краской.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
«Это атмосферное фото, сделанное в старой деревне в доме шейха 17 века», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие удивились ее наряду. «Вам очень идет», «Красавица», «Во всех ты душечка нарядах хороша!», «На вас так красиво смотрится платок», «Все-таки восточные наряды очень красивые», — стали писать подписчики.