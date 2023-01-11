Нюша без стеснения продемонстрировала «межножье»: лишила дара речи не только мужчин (видео)

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица блеснула растяжкой, не прикрыв сокровенное.

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Поклонники привыкли видеть ее в шортах и коротких платьях. Однако в 2021 году артистка снова стала мамой. У нее родился сын Саффрон. После родов она скрывала фигуру за объемными вещами, но недавно певица начала активно заниматься спортом. Звезда смогла постройнеть. 

Так как Нюша находится в Дубае, она старается носить легкие наряды. Певица в прошлом году пережила развод мужа Игоря Сивова, но смогла его простить. Теперь она делает все, чтобы выглядеть безупречно. 10 января артистка наведалась в спортзал. Она решила похвастаться растяжкой. 

Звезда в тугих лосинах села на шпагат. Она без стеснения продемонстрировала «межножье». Нюша красовалась на специальном тренажере. В кадр попало и ее декольте.

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Поклонники были ошарашены. Певица лишила дара речи мужчин и женщин. «Ох, вот это шпагат», «Тут и Волочкова позавидует», «А зачем себя показывать в такой позе?», «Не просто так вам изменили», «Прикройте интимный треугольник», «Больше нечего показать?», «Я забыла все слова», — стали писать в Сети.

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