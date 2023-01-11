Нюша без стеснения продемонстрировала «межножье»: лишила дара речи не только мужчин (видео)

Так как Нюша находится в Дубае, она старается носить легкие наряды. Певица в прошлом году пережила развод мужа Игоря Сивова, но смогла его простить. Теперь она делает все, чтобы выглядеть безупречно. 10 января артистка наведалась в спортзал. Она решила похвастаться растяжкой.

Звезда в тугих лосинах села на шпагат. Она без стеснения продемонстрировала «межножье». Нюша красовалась на специальном тренажере. В кадр попало и ее декольте.

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