«Естественная красота без пуш-ап»: Кудрявцева в лифе-бандо обнажила свои полушария груди в бассейне (фото)

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год не перестает следить за внешностью. Всего четыре года назад она родила дочку Марию, но быстро вернулась в форму. Телеведущая без стеснения носит шорты и мини-платья.
Недавно Лера уехала отдыхать в Оман. Она проводит время с друзьями. Телеведущая устраивает шопинг, катается на квадроциклалах. Но после праздников она также не устояла и поплавала в бассейне. Кудрявцева запечатлелась в купальнике-бандо небесного цвета. Она обнажила свои полушария грудь и сверкнула ложбинкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие осыпали комплиментами ее формами. «Ох, как вам удается», «Просто русалка», «Какая у вас фигурка! Просто модель», «Ну прям не меняетесь», «Грудь у вас идеальная», «Естественная красота без пуш-ап», «Как вы хороши», «Совсем не поправились», — стали писать подписчики.