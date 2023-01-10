«Естественная красота без пуш-ап»: Кудрявцева в лифе-бандо обнажила свои полушария груди в бассейне (фото)

Недавно Лера уехала отдыхать в Оман. Она проводит время с друзьями. Телеведущая устраивает шопинг, катается на квадроциклалах. Но после праздников она также не устояла и поплавала в бассейне. Кудрявцева запечатлелась в купальнике-бандо небесного цвета. Она обнажила свои полушария грудь и сверкнула ложбинкой.

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