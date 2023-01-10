Мужчина поработал вениками: разгоряченная Бузова поделилась пикантными кадрами из бани, засветив сокровенное

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести передачи и шоу. В свои 36 лет артистка следит за внешностью. Однако похудеть к Новому году она не смогла, но это не мешает ей носить короткие платья. Телеведущая даже в январе не перестает ездить на съемки, но ей удалось устроить себе выходной.
Вместе с подругой Марией Погребняк Ольга отправилась в баню. Она захотела после парилки остудится в бочке с водой. Артистка в купальнике и без макияжа красовалась в воде. У нее порозовели щечки. В соцсети телеведущая выложила пикантные кадры, на которых ее вениками обмахивает мужчина с сильными руками.
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Поклонники заметили, что Бузова вениками прикрывала свои прелести. Однако многие удивились, что с артисткой был мужчина. «Ох, как разгорячилась», «А почему он махал ими, а не шлепал?», «Оля решила отрываться в стиле Волочковой», «Какая она без макияжа! Совсем другая», «Вот как звезды расслабляются», — стали писать подписчики.