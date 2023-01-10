Мужчина поработал вениками: разгоряченная Бузова поделилась пикантными кадрами из бани, засветив сокровенное

Вместе с подругой Марией Погребняк Ольга отправилась в баню. Она захотела после парилки остудится в бочке с водой. Артистка в купальнике и без макияжа красовалась в воде. У нее порозовели щечки. В соцсети телеведущая выложила пикантные кадры, на которых ее вениками обмахивает мужчина с сильными руками.

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