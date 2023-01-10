Красная икра и лосось на столе: Климова устроила семейную готовку с дочкой от Месхи, налепив домашних пельменей

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями. При этом актриса три раза состояла в браке. У нее четверо детей, и если старшая дочка Елизавета давно стала взрослой, то за младшими она активно приглядывает. В центре внимания находится семилетняя Изабелла, рожденная от Гелы Месхи.
Примечательно, что Климова все свободное время посвящает детям. При этом в 44 года ей удается держать себя в хорошей форме. На красных дорожках она щеголяет в роскошных вечерних платьях. А вот 9 января актриса решила устроить семейную готовку. Она предстала без макияжа и в фартуке. Екатерина раскатывала тесло и лепила пельмени.
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Ей помогали подруги, а также дети. На кухне собралась большая компания. Участвовала в готовке и маленькая Изабелла. На столе оказались не только пельмени, но также две плошки с красной икрой, тарелка с лососем, а также салатница с помидорами и огурцами. Климова в этот день успела даде с танцевать.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие считают, что ее наследница от Мехи растет копией папы. «Какие классные», «Белла просто куколка», «Ой, как все вкусно выглядит», «Вот это хозяюшки», «Шикарная вы мама», «Дочка так быстро растет», «Дочка поразила своей улыбкой, я не могу», — стали писать подписчики.
Екатерина Климова с дочкой. Фото: соцсети звезды