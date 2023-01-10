Красная икра и лосось на столе: Климова устроила семейную готовку с дочкой от Месхи, налепив домашних пельменей

Примечательно, что Климова все свободное время посвящает детям. При этом в 44 года ей удается держать себя в хорошей форме. На красных дорожках она щеголяет в роскошных вечерних платьях. А вот 9 января актриса решила устроить семейную готовку. Она предстала без макияжа и в фартуке. Екатерина раскатывала тесло и лепила пельмени.

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