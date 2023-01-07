Стриженова в белой юбке плиссе и блузкой встретила Рождество на кухне с сестрой: живая музыка и домашний уют

А вот Рождество Стриженова встретила дома у своей сестры Виктории Андреяновой, которая является дизайнером. Для особенного вечера телеведущая облачилась в белую юбку плиссе и блузку с узором. Она распустила волосы. Они сидели на кухне, где для них сыграл на пианино родственник. Екатерина сделала памятное селфи с сестрой.

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