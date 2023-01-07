Стриженова в белой юбке плиссе и блузкой встретила Рождество на кухне с сестрой: живая музыка и домашний уют

Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая провела вечер с сестрой Викторией Андреяновой.

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она может похвастаться тем, что часто ведет праздничные концерты. У Екатерины крепкий брак с Александром. У них уже подрастает внук Петр. Обычно свободное время ведущая «Доброго утра» посвящает семье. Ее можно увидеть в театр и на футболе с внуком. 

А вот Рождество Стриженова встретила дома у своей сестры Виктории Андреяновой, которая является дизайнером. Для особенного вечера телеведущая облачилась в белую юбку плиссе и блузку с узором. Она распустила волосы. Они сидели на кухне, где для них сыграл на пианино родственник. Екатерина сделала памятное селфи с сестрой. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова в 54 года. Многие отметили, что в настоящей жизни она смотрится еще более молодо. Ее осыпали комплиментами в Сети. «Как вы похожи», «Просто красотки», «Шикарный наряд», «Ой, теплый вечер», «Приятный цвет! У вас классные образы», — стали писать подписчики.

Екатерина Стриженова с сестрой. Фото: соцсети 

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