Ирина Шейк в трусиках блеснула упругим «орехом» в свой 37-й день рождения: оголила сокровенное

На этот раз Ирина отметила не только сочельник, но и свой день рождения. 6 января ей исполнилось 37 лет. Модель отметила знаменательное событие, устроив дома вечеринку. Она задула свечи и отведала торт. Однако от одежды Шейк отказалась. Она позировала в корсете и трусиках. Свои прелести Звезда едва прикрыла, позируя в воздушных шариках. Она засветила свои изящные бедра.

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