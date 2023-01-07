Ирина Шейк в трусиках блеснула упругим «орехом» в свой 37-й день рождения: оголила сокровенное

Ирина Шейк уже давно покорила мировые подиумы. И не так давно она снова дефилировала в Милане, Париже и Лондоне. Российская красавица живет в США. После расставания с Брэдли Купером она не говорит о личной жизни. Однако порой ее видят в компании голливудского актера. Они провоцируют слухи о воссоединении.
На этот раз Ирина отметила не только сочельник, но и свой день рождения. 6 января ей исполнилось 37 лет. Модель отметила знаменательное событие, устроив дома вечеринку. Она задула свечи и отведала торт. Однако от одежды Шейк отказалась. Она позировала в корсете и трусиках. Свои прелести Звезда едва прикрыла, позируя в воздушных шариках. Она засветила свои изящные бедра.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
«Спасибо всем за поздравления с днем рождения... Так сильно люблю! Если я не отвечала, то я была занята, ем торт / сплю / люблю вас всех», – заявила Ирина.
Поклонники признались, что она лишила их дара речи. Многие осыпали модель комплиментами и поздравлениями.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды