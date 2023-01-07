Лариса Долина в мерцающем костюме засветила роскошное декольте: сразила всех мужчин (фото)

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Артистка на шоу «Угадай мелодию» пришла в броском наряде, подчеркнув достоинства фигуры. Она сыграла против группы «Иванушки».

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она смогла покорить своим вокалом людей разных возрастов. Армия ее поклонников только растет. Певица в 67 лет не перестает следить за внешностью и экспериментировать с образами. А на вечеринках она может дать форму более молодым коллегам. Недавно звезда снялась в шоу «Угадай мелодию».

Так вышло, что против Лариса Александровны играли только мужчины. В студии отметилась группа «Иванушки». Для такого случая певица облачилась в мерцающий костюм с пайетками. Наряд не только выгодно скрыл изъяны фигуры, но и позволил артистке блеснуть роскошным декольте. Долина сделала объемную укладку. Она сразила всех игроков.

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Лариса Долина, Андрей Григорьев-Апполонов и другие звезды. Фото: соцсети

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка и ее броским образом. «Ой, какая красивая», «Одна среди таких мужчин», «А костюм прям шикарно сидит», «Как все залюбовались Ларисой», «Это шикарный выпуск», «Весело рыжему, глаза горят», «Какая компания собралась! Это уникально», — стали писать в Сети.

Лариса Долина, группы «Иванушки» и «Добро». Фото: соцсети

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