Лариса Долина в мерцающем костюме засветила роскошное декольте: сразила всех мужчин (фото)

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она смогла покорить своим вокалом людей разных возрастов. Армия ее поклонников только растет. Певица в 67 лет не перестает следить за внешностью и экспериментировать с образами. А на вечеринках она может дать форму более молодым коллегам. Недавно звезда снялась в шоу «Угадай мелодию».
Так вышло, что против Лариса Александровны играли только мужчины. В студии отметилась группа «Иванушки». Для такого случая певица облачилась в мерцающий костюм с пайетками. Наряд не только выгодно скрыл изъяны фигуры, но и позволил артистке блеснуть роскошным декольте. Долина сделала объемную укладку. Она сразила всех игроков.
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Лариса Долина, Андрей Григорьев-Апполонов и другие звезды. Фото: соцсети
Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка и ее броским образом. «Ой, какая красивая», «Одна среди таких мужчин», «А костюм прям шикарно сидит», «Как все залюбовались Ларисой», «Это шикарный выпуск», «Весело рыжему, глаза горят», «Какая компания собралась! Это уникально», — стали писать в Сети.
Лариса Долина, группы «Иванушки» и «Добро». Фото: соцсети