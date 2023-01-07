Лариса Долина в мерцающем костюме засветила роскошное декольте: сразила всех мужчин (фото)

Так вышло, что против Лариса Александровны играли только мужчины. В студии отметилась группа «Иванушки». Для такого случая певица облачилась в мерцающий костюм с пайетками. Наряд не только выгодно скрыл изъяны фигуры, но и позволил артистке блеснуть роскошным декольте. Долина сделала объемную укладку. Она сразила всех игроков.

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