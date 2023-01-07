42-летняя Равшана Куркова в платье с декольте в форме сердца устроила танцы: влюбляет мгновенно

Равшана Куркова

Равшана Куркова. Фото: соцсети звезды

Актриса покорила поклонников своим обаянием и женственным образом.

Равшана Куркова уже много  лет снимается в кино. Она успела поработать со многими именитыми актерами, включая Милоша Биковича. Зрители особенно сильно ее любят за роль в картине «А у нас во дворе». Артистка не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом и точной фигурой. И этом при том, что у нее растет двухлетний сын Гаспар.

На этот раз Куркова решила поделиться кадрами с фотосессии. Она решила подурачиться во время съемки. Актриса в платье-трапеции цвета мандарина устроил танцы. Наряд подчеркнул ее хрупкие и стройные ножки, а вырез в форме сердца позволил сверкнуть декольте. Равшана с улыбкой красовалась перед камерой. 

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Поклонники поразились тому, как она выглядит в 42 года. Артистку осыпали комплиментами. «Ну какая же красивая Равшана», «Ты, моя хорошая, чертовски хороша в любом наряде!», «Фигура потрясающая», «Как вам удается не стареть?», «Просто девочка в этом платье», «Ну какая вы! Так идет этот цвет», — стали писать подписчики.

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