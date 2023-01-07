42-летняя Равшана Куркова в платье с декольте в форме сердца устроила танцы: влюбляет мгновенно

На этот раз Куркова решила поделиться кадрами с фотосессии. Она решила подурачиться во время съемки. Актриса в платье-трапеции цвета мандарина устроил танцы. Наряд подчеркнул ее хрупкие и стройные ножки, а вырез в форме сердца позволил сверкнуть декольте. Равшана с улыбкой красовалась перед камерой.

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