Старший внук Пугачевой вместе с молодой женой встретил Рождество в США: сел за рояль в роскошной квартире

И 7 января Никита встретил Рождество в компании друзей и родных. Алена засняла, как он в пижаме сел за рояль в роскошной квартире с панорамными окнами в Беверли-Хиллз. Внук Примадонны наигрывал мелодию, пока гости общались сидя на диване. В комнате мерцали гирлянды и горела нарядная елочка.

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