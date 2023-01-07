Старший внук Пугачевой вместе с молодой женой встретил Рождество в США: сел за рояль в роскошной квартире

Этот Новый год многие члены семьи Аллы Пугачевой встретили не в России. Сама Примадонна находится в Израиле, а ее дочка Кристина Орбакайте приехала в США. Еще осенью решил отправится на другой континент старший внук Аллы Борисовны Никита Пресняков. Он побывала на Гавайях со своей женой Аленой Красновой.
И 7 января Никита встретил Рождество в компании друзей и родных. Алена засняла, как он в пижаме сел за рояль в роскошной квартире с панорамными окнами в Беверли-Хиллз. Внук Примадонны наигрывал мелодию, пока гости общались сидя на диване. В комнате мерцали гирлянды и горела нарядная елочка.
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Ранее Пресняков-младший учился в Нью-Йорке. У него много друзей в Америке. Он признавался, что мог там построить карьеру, но волей случая сын Орбакайте вернулся в Россию. Однако возможно, что теперь он захочет там задержаться. Его супруга в восторге от местных заведений и шопинга. Пока неизвестно, когда пара вернется домой.
Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды