Подольская засняла, как старший сын Преснякова играет с братом в Рождество: заботливо катает по дому

На этот раз Наталья смогла провести праздник дома. 6 января она покаталась с сыновьями на санках. Певица насладилась прогулкой по лесу. А вот в сочельник она была дома с семьей. Артистка засняла, как старший сын играет с братом. Он усадил Ивана в машинку и накрыл пледом. Артемий стал катать брата по комнате. При этом вокруг были разбросаны игрушки.

«Вов, ой! Тема, ты его накрой! Вот так, бабушкин плед! Это санки, да?» – спросила Подольская. «Нет, это карета», – ответил ей сын.

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