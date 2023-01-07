Подольская засняла, как старший сын Преснякова играет с братом в Рождество: заботливо катает по дому

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Многие ее знают благодаря шоу «Фабрика звезд». Примечательно, что она уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица подарила избраннику сына Артемия, которому 7 лет, а также малыша Ивана, недавно отметившего двухлетие.
На этот раз Наталья смогла провести праздник дома. 6 января она покаталась с сыновьями на санках. Певица насладилась прогулкой по лесу. А вот в сочельник она была дома с семьей. Артистка засняла, как старший сын играет с братом. Он усадил Ивана в машинку и накрыл пледом. Артемий стал катать брата по комнате. При этом вокруг были разбросаны игрушки.
«Вов, ой! Тема, ты его накрой! Вот так, бабушкин плед! Это санки, да?» – спросила Подольская.
«Нет, это карета», – ответил ей сын.
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Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что старший сын Натальи очень похож на отца. Другие поразились тому, какая певица спокойная.