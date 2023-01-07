Подольская засняла, как старший сын Преснякова играет с братом в Рождество: заботливо катает по дому

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Певица поделилась трогательными кадрами. Она рада, что ее сыновья ладят между собой.

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Многие ее знают благодаря шоу «Фабрика звезд». Примечательно, что она уже больше 10 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица подарила избраннику сына Артемия, которому 7 лет, а также малыша Ивана, недавно отметившего двухлетие.

На этот раз Наталья смогла провести праздник дома. 6 января она покаталась с сыновьями на санках. Певица насладилась прогулкой по лесу. А вот в сочельник она была дома с семьей. Артистка засняла, как старший сын играет с братом. Он усадил Ивана в машинку и накрыл пледом. Артемий стал катать брата по комнате. При этом вокруг были разбросаны игрушки. 

«Вов, ой! Тема, ты его накрой! Вот так, бабушкин плед! Это санки, да?» – спросила Подольская.

«Нет, это карета», – ответил ей сын.

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Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что старший сын Натальи очень похож на отца. Другие поразились тому, какая певица спокойная. 

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