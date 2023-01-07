Стиль леди: Стеша Маликова в модных брюках и воздушной блузке в горох отметилась в Большом театре

Перед Рождеством Стеша отправилась в Большой театр. Она смогла попасть на балет «Щелкунчик», на который билеты раскупают задолго до начала сезона. Для такого случая дочка певица облачилась в модные струящиеся брюки и воздушную блузку в горох. Лук в черном цвете завершил лаконичный жакет, накинутый на плечи.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».