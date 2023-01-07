Стиль леди: Стеша Маликова в модных брюках и воздушной блузке в горох отметилась в Большом театре

Знаменитый исполнитель Дмитрий Маликов вырастит дочку Стефанию. Теперь у него подрастает маленький сын Марк. Наследница артиста стала совсем самостоятельной. Она занимается своим брендом одежды и недавно открыла бутик в Москве. То и дело юная бизнесвумен хвастается стильными луками.
Перед Рождеством Стеша отправилась в Большой театр. Она смогла попасть на балет «Щелкунчик», на который билеты раскупают задолго до начала сезона. Для такого случая дочка певица облачилась в модные струящиеся брюки и воздушную блузку в горох. Лук в черном цвете завершил лаконичный жакет, накинутый на плечи.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
В театре Стеша была с братом Марком. Она выложила кадры с представления. Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. «Это волшебно», «Как вы элегантно оделись», «Просто куколка», «Ой, так мило», «Марк вырос», «Ваша блузка просто сказочная», «Приятно смотреть на таких девушек», — стали писать подписчики.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды