«Самый красивый животик»: невестка Орбакайте в тугом топе с открытым плечом оголила свои «аппетитки» на камеру

Кристина Орбакайте не так давно улетела в США. Она воссоединилась с дочкой Клавой, чтобы провести с ней праздники. Старший сын певицы Никита Пресняков тоже уехал в Америку. Он встретил Новый год с молодой женой на Гавайях, а потом они приехали в Голливуд. Избранница музыканта то и дело гуляет в смелых нарядах по улицам города.
6 января Алена решила похвастаться обновками. Она стала позировать перед камерой в джинсах карго, которые сочетала с черном тугим топом с открытым плечом и рукавом-перчаткой. Блондинка оголила свой плоский дивот и подчеркнула изящную грудь. Невестка Орбакайте провела рукой по своему рельефному прессу.
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Поклонники отметили, что жена Никиты находится в отличной форме. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая утонченная», «Самый красивый животик», «Таких даже в журналах не увидишь», «Какая стиляга», «Вот это шутчка», — стали писать в Сети.