«Самый красивый животик»: невестка Орбакайте в тугом топе с открытым плечом оголила свои «аппетитки» на камеру

6 января Алена решила похвастаться обновками. Она стала позировать перед камерой в джинсах карго, которые сочетала с черном тугим топом с открытым плечом и рукавом-перчаткой. Блондинка оголила свой плоский дивот и подчеркнула изящную грудь. Невестка Орбакайте провела рукой по своему рельефному прессу.

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