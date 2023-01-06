Виктория Боня в топе и крохотных шортах окунулась в воду со льдом: грудь вздыбилась от холода

Виктория Боня прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она уже давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину. О личной жизни телеведущая говорит редко. В минувшем году она успела пережить расставание, но уже осенью у нее появился новый таинственный бойфренд. Звезда то и дело красуется в женственных нарядах и в купальниках.
В декабре Боня улетела в США. Она насладилась теплой погодой в Майами. А вот теперь светская львица оказалась в Коста-Рике. Она купалась в водопаде, гуляла в джунглях. На этот раз телеведущая выложила видео, на котором окунается в бассейн со льдом. Виктория в леопардовых шортах и топе медленно окунулась в ледяную воду. При этом она не скрыла свои прелести.
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Поклонники были сражены смелостью звезды. Многие восхитились ее фигурой. В 43 года Боня держит себя в форме. «Ой, как грудь вздыбилась», «Смотришь и холодно сразу», «Ой, лед даже в ложбинке», «Как вам удалось даже не пискнуть», «Фигура закаленная», «Вика, какая у вас шикарная талия», — стали писать в Сети.