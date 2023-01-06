Виктория Боня в топе и крохотных шортах окунулась в воду со льдом: грудь вздыбилась от холода

В декабре Боня улетела в США. Она насладилась теплой погодой в Майами. А вот теперь светская львица оказалась в Коста-Рике. Она купалась в водопаде, гуляла в джунглях. На этот раз телеведущая выложила видео, на котором окунается в бассейн со льдом. Виктория в леопардовых шортах и топе медленно окунулась в ледяную воду. При этом она не скрыла свои прелести.

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