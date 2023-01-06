Злит бывшую: Курбан Омаров вместе с возлюбленной прилетел в Таиланд вслед за Ксенией Бородиной

Курбан Омаровне раз оказывался в центре внимания. Он был мужем Ксении Бородиной. Раньше бизнесмен редко рассказывал о своей жизни. В Сети шутили, что он является дрессировщиком домашнего кота Шантика. Однако телеведущая развелась с ним. Тогда он почти сразу воссоединился с бывшей пассией Валерией.
Причины развода Ксения утаила, но намекнула не раз, что пережила предательство. Она прекратила общение с бывшим мужем. Новый год телеведущая с дочками встретила в Таиланде. Однако 5 января Омаров решил прилететь туда с возлюбленной. он стал делится кадрами, на которых покупает продукты, наслаждается массажем и гуляет по местным улочкам.
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Курбан Омаров и Валерия. Фото: соцсети
Поклонники решили, что бизнесмен решил подразнить экс-жену. Некоторые все же предположили, что он хочет повидаться с дочкой Теоной. Однако в декабре Курбан пропустил ее день рождения. Бородина ранее сетовала, что он не стремится видеться со своим ребенком, хотя девочка скучает по папе. Пользователи Сети гадают, не столкнутся ли бывшие супруги на курорте.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды