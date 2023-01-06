Злит бывшую: Курбан Омаров вместе с возлюбленной прилетел в Таиланд вслед за Ксенией Бородиной

Причины развода Ксения утаила, но намекнула не раз, что пережила предательство. Она прекратила общение с бывшим мужем. Новый год телеведущая с дочками встретила в Таиланде. Однако 5 января Омаров решил прилететь туда с возлюбленной. он стал делится кадрами, на которых покупает продукты, наслаждается массажем и гуляет по местным улочкам.

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